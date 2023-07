Mourinho rientrato a Roma “Non mi aspetto niente dal mercato”

Il tecnico giallorosso pronto a tornare al lavoro a Trigoria da lunedì ROMA (ITALPRESS) – "Sono sempre pronto a una nuova stagione. Dal mercato non mi aspetto niente, sono contento di lavorare. Da lunedì mattina alle 8 si torna a lavorare". Lo ha detto José Mourinho, appena rientrato a Roma e atterrato all'aeroporto di Ciampino. Sul futuro di Dybala e sul mercato, il tecnico giallorosso non si è sbilanciato: "Ovviamente parlo con tutti, ma non so niente del suo contratto. Morata? Io parlo soltanto dei miei giocatori". Sulla squalifica e sul caso Chiffi, infine, Mourinho ha confermato: "E' vero, mi hanno chiesto le scuse pubbliche. Non sono rimasto sorpreso della squalifica, ad agosto invece di stare in panchina con questo caldo starò tranquillo con l'aria condizionata". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/mc/red 08-Lug-23 16:02