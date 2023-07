Calcio: Euro U.19. Italia in semifinale, Bollini “In pochi ci credevano”

Agli azzurrini basta l'1-1 con la Polonia per superare la fase a gironi ed entrate tra le prime 4 d'Europa ROMA (ITALPRESS) – Bastava un pareggio e gli azzurrini hanno risposto presente, conquistando il pass per le semifinali degli Europei Under 19. Nell'ultima e decisiva partita della fase a gironi, i ragazzi di Bollini, reduci dalla pesante sconfitta con il Portogallo, prima vanno in svantaggio, mantengono la calma e recuperano con un gol di Hasa, oggi il migliore in campo, che garantisce il passaggio alle semifinali e ad essere tra le prime quattro squadre in Europa. Accorta la disposizione del tecnico azzurro che manda in campo un modulo inedito (3-4-1-2), per contenere le folate polacche, modulo che si è dimostrato vincente ai fini del risultato dato che era sufficiente il pareggio per conquistare le semifinali del campionato Europeo che si sta disputando a Malta. L'Italia avrebbe meritato uno score maggiore per le occasioni create, sicuramente maggiori di quelle messe in campo dalla Polonia, ma alla fine il passaggio del turno è stato conquistato. Molto soddisfatto al termine del match Bollini: "Questa squadra merita il plauso per il tipo di partita che ha giocato. Siamo abituati a risalire la china, sin dalla prima fase di qualificazione e pochi avrebbero scommesso sul fatto che avremmo raggiunto questa semifinale ed essere tra le prime quattro squadre in Europa". "Questa è una squadra abituata a cambiare modulo – ha aggiunto Bollini -, lo ha fatto anche nei turni precedenti e certo l'impostazione del gioco non era difensiva, votato al pareggio ma per cercare la vittoria anche attraverso questo escamotage tattico". Bollini dovendo fare i conti con l'assenza di Lipani squalificato fa esordire Faticanti mezzala destra, oggi capitano, fiancheggiato a sinistra da Ndour. Diverso dal solito l'assetto difensivo, con Mastrantonio in porta e il tre in linea composto da Dellavalle, Chiarodia, Regonesi il centrocampo formato da Missori Faticanti, Ndour e Kayode ( i due sterni a rafforzare la difesa nella fase difensiva); Hasa dietro le due punte Vignato, subito in campo (D'Andrea non in perfette condizioni fisiche) ed Esposito. All'8' il vantaggio della Polonia con Strzalek. Gli azzurrini non si disuniscono e al 34' Vignato, con una grandissima incursione, salta due avversari e libera Hasa che, a porta vuota, deposita in rete la rete del pareggio. L'altra partita del girone tra Portogallo e Malta è terminata con il 2-1 dei lusitani (2-1) che chiudono a punteggio pieno. Nel girone B di questo Europeo, domani alle 16, lo scontro tra Spagna e Norvegia (rispettivamente prima a 6 punti e seconda a 4) per stabilire chi sarà la prima in classifica, prossima avversaria dell'Italia in semifinale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 09-Lug-23 21:36