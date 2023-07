Calcio: In attesa della sentenza Uefa, Juve in raduno senza i nazionali

Nyon nei prossimi giorni deciderà se escludere i bianconeri dalla prossima Conference League TORINO (ITALPRESS) – Domani inizia il raduno della Juventus in vista della stagione 2023/2024 in cui i bianconeri saranno sicuramente impegnati in campionato e Coppa Italia, mentre si resta in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della Uefa sulla possibile interdizione alla prossima Europa Conference League. C'è infatti la concreta possibilità che la Juventus venga sanzionata per la questione legata al bilancio e che dunque venga esclusa dalle coppe per una stagione. Sono già presenti al JTC Continassa da qualche giorno i vari Pogba, Fagioli, De Sciglio e Kaio Jorge, rientrati in anticipo per riprendere la preparazione dopo gli infortuni, mentre domani ai quattro appena citati si aggiungeranno Pinsoglio, Perin, Bremer, Vlahovic, Iling, Barrenechea, Ake, Yildiz, Ranocchia, Nicolussi Caviglia, Soulé, Huijsen e Daffara. I suddetti giocatori sosterranno visite mediche e test atletici mentre da martedì si inizierà a lavorare tra campo e palestra. Mancheranno i giocatori che sono stati impegnati negli ultimi tornei con le squadre nazionali, i quali rientreranno al quartier generale della Continassa successivamente. Per i bianconeri, poi, dopo una prima fase di lavoro a Torino, ci sarà la tournée americana. Già annunciate da tempo le prime tappe di avvicinamento al campionato: il 22 luglio (le 4.30 di domenica 23 in Italia), la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata contro il Barcellona a Santa Clara, mentre il 26 luglio (le 4.30 italiane di giovedì 27 luglio) i bianconeri giocheranno a Carson contro il Milan. La terza e ultima partita della tournée statunitense è invece in programma contro il Real Madrid e si giocherà a Orlando il 2 agosto (l'1.30 italiana di giovedì 3 agosto). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/ari/red 09-Lug-23 19:17