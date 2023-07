Calcio: inizia la stagione della Lazio, visite mediche a Formello

La partenza per il consueto ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per l'11 luglio ROMA (ITALPRESS) – C'è aria da primo giorno di scuola a Formello, quando si torna dalle vacanze e si ritrovano i compagni lasciati meno di due mesi prima. La Lazio, pur senza i nazionali, si è ritrovata a Formello per svolgere la prima tranche di visite mediche; tra i giocatori che hanno varcato il cancello del centro sportivo biancoceleste Zaccagni, Felipe Anderson, Cataldi, Lazzari, Marusic, Vecino, Basic, Casale, Marcos Antonio, Maximiano, Patric e Akpa Akpro, ai quali si sono aggiunti anche gli ex Primavera Furlanetto e Bertini. Domani, invece, toccherà agli assenti – eccezion fatta per Immobile e Milinkovic-Savic, che avranno qualche giorno di vacanza in più per gli impegni con la nazionali e che si sottoporranno alle visite giovedì – Provedel, Luis Alberto, Romagnoli, Hysaj. Proprio il serbo rappresenta, al momento, il grande interrogativo di questo avvio; la sua permanenza è tutt'altro che scontata, ma ogni giorno che passa crescono le possibilità che la corte del presidente Lotito, che sta cercando di far rinnovare il contratto a Milinkovic-Savic, vada a buon fine. Se così non fosse, comunque, il numero uno biancoceleste, nonostante l'immobilismo di questa prima parte di mercato che non ha visto nuovi acquisti, non si farà trovare impreparato. A breve, intanto, arriveranno i rinnovi di Pedro e Luis Alberto, due dei pezzi pregiati di questa squadra, che legheranno il proprio futuro alla squadra di Sarri rappresentando due conferme non così scontate. Per la Lazio, quindi, è ufficialmente iniziata la stagione 2023/24, quella che dopo il 2° posto dell'anno scorso significherà il ritorno in Champions League per la squadra di mister Sarri, chiamata quest'anno a impegnarsi su tutti i fronti senza possibilità di snobbare la coppa. La partenza per il consueto ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per l'11 luglio quando la squadra arriverà sotto le Tre Cime di Lavaredo dove si tratterrà fino al 28, ultimo giorno in montagna prima di tornare a Roma. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 09-Lug-23 18:15