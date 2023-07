Calcio: Milan.In attacco prende quota Taremi,ultimo sforzo per Reijnders

In chiusura l'affare Pulisic, i rossoneri pensano all'iraniano del Porto MILANO (ITALPRESS) – Ultimo giorno di vacanza per il Milan, che domani inizierà ufficialmente la nuova stagione a Milanello (Stefano Pioli incontrerà la stampa in conferenza a partire dalle 14.30, alle 17 il primo allenamento). Sul fronte mercato mancano soltanto gli ultimi dettagli per l'arrivo di Pulisic a Milano, con Milan e Chelsea che stanno mettendo a punto i contratti prima di dare il via libera al giocatore, che dovrebbe arrivare a Milano per le visite mediche nei primi giorni della settimana, per poi aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Il resto del mercato resta un puzzle ancora da comporre: in attacco sono scese le quotazioni di Morata (nonostante l'intenzione di ridursi l'ingaggio a 5 milioni netti non beneficerebbe del Decreto Crescita) e salite quelle di Taremi, che il Porto valuta 20 milioni ma che ha il contratto in scadenza tra 12 mesi. L'attaccante iraniano ha segnato complessivamente 80 gol nelle tre stagioni al Porto, ha esperienza internazionale (8 gol in 19 gare di Champions League), ma ha passaporto da extracomunitario, cosa che costringerebbe il Milan a scegliere tra lui e Chukwueze, per il quale la forbice con il Villarreal resta sui 10 milioni (35 la richiesta spagnola, 25 l'offerta del Milan). Non è un caso che per il ruolo di esterno destro sia tornato di moda il nome di Adama Traoré, svincolato dal Wolverhampton, ma sul taccuino di Moncada c'è anche il nome di Gustav Isaksen, 22enne esterno danese del Midtjylland. Sempre in quel settore, ma in uscita, c'è l'interessamento di Torino e Bologna per Messias, una cessione necessaria per far spazio ai nuovi innesti. Si attendono novità nei prossimi giorni anche per Reijnders, che ha rifiutato il Barcellona per aspettare il Milan: l'AZ non scende da quota 25 milioni, i rossoneri sono fermi a 20 ma l'accordo non è distante. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/ari/red 09-Lug-23 19:40