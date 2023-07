Calcio: Palermo. Corini “Lotteremo per andare in Serie A”

"Ai tifosi chiedo un atto di fede e di amore" RONZONE (TRENTO) (ITALPRESS) – Inizia il ritiro di Ronzone per il Palermo. I rosanero, dopo aver sfiorato i play-off nella scorsa stagione di Serie B, quest'anno puntano in alto. A confermare le parole dell'ad Gardini di diverse settimane fa è proprio il tecnico Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa: "Vestire questa maglia è sempre una grande responsabilità. Ambiamo a un traguardo molto prestigioso. Quest'anno ci saranno più potenzialità per essere competitivi. Dobbiamo fare il campionato migliore possibile per il salto di categoria. L'ambizione è quella di arrivare in Serie A e lotteremo fino alla fine". Il Palermo, in questi primi giorni di mercato è tra le società più attive, avendo ufficializzato gli arrivi di Lucioni dal Lecce, Ceccaroni dal Venezia, Vasic dal Padova e Mancuso dal Monza: "I nuovi sono giocatori importanti, i due centrali difensivi hanno fatto la Serie A e c'era l'idea di migliorare il reparto arretrato – ha affermato Corini -. Mancuso in B è sempre stato competitivo. La società è stata molto brava a individuare Vasic, che è un tuttocampista. Devo fare i complimenti a Rinaudo per aver portato i nuovi a inizio ritiro". In dirittura d'arrivo anche la trattativa per Roberto Insigne, in arrivo dal Frosinone. L'esterno d'attacco domani sosterrà le visite mediche: "E' un giocatore che ci piace ma è giusto parlarne quando arriva l'ufficialità, lo vedremo nei prossimi giorni. La squadra ha potenziale ma si può aumentare, stiamo attenti agli sviluppi di calciomercato, che è iniziato bene. Ci faremo trovare pronti, stiamo lavorando su qualche nome. Giovani dal City? L'anno scorso è arrivato Gomes, c'è attenzione. Verre e Tutino? Sono giocatori bravi, non sono fuori del tutto ma la valutazione la faremo più avanti". Infine, sui tifosi, Corini ha concluso: "La tifoseria è il cuore di ogni società. Chiedo un atto di fede e di amore. Più abbonati avremo, più saremo forti. Aver riportato 32 mila persone allo stadio è stato importante, siamo usciti con le lacrime dopo il Brescia. Quest'anno abbiamo una grande occasione". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 09-Lug-23 17:26