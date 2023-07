Calciomercato: Chelsea. Lukaku disposto a taglio stipendio per l’Inter

Tra blues e nerazzurri non è ancora stato raggiunto un accordo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il futuro di Romelu Lukaku è un rebus. L'attaccante belga, rientrato al Chelsea dopo il prestito all'Inter, sembra destinato a lasciare i blues, che però non sono disponibili a fare sconti sul prezzo del suo cartellino. I nerazzurri vorrebbero riportarlo a San Siro, ma al momento la distanza tra domanda e offerta e ampia. L'Inter – secondo quanto riportato dal The Telegraph – farà una nuova offerta di circa 35 milioni la prossima settimana, con l'attaccante del Chelsea disposto a tagliarsi lo stipendio pur di tornare definitivamente in Italia. Il braccio di ferro è in atto, il Chelsea, dal canto suo ha stabilito di voler incassare dalla cessione dell'attaccante 45 milioni di euro, tanto che nei giorni scorsi ha avuto contatti con il club saudita dell'Al Hilal e la Juventus. Lukaku, però, avrebbe rassicurato da questo punto di vista la società nerazzurra, spiegando di non avere alcuna intenzione di trasferirsi alla Juventus e di non aver accettato alcuna offerta dell'Al Hilal, perchè la sua priorità è tornare all'Inter. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 09-Lug-23 16:39