Calciomercato: Moenchengladbach. Non solo Napoli, anche Spurs su Itakura

Il difensore giapponese è l'uomo designato per sostituire Kim, destinato al Bayern BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ko Itakura è l'uomo designato per raccogliere la pesante eredità di Kim-Min jae, il difensore sudcoreano che lascerà Napoli per trasferirsi, salvo clamorose sorprese, al Bayern Monaco. Proprio in Germania, esattamente al Borussia Moenchengladbach, gioca il 26enne difensore giapponese che piace al Napoli. Secondo Sky Deutschland, però, su Itakura c'è anche il Tottenham. Trattativa difficile perchè il club tedesco non intende privarsi del giocatore e allora Napoli e Spurs guardano anche altrove: gli azzurri seguirebbero l'olandese Danilho Doekhi dell'Union Berlino, i londinesi un altro orange: Mickey van de Ven del Wolfsburg. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 09-Lug-23 17:02