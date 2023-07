Il difensore, campione del mondo, sbarca in Ligue 1 per circa 40 milioni di euro PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lucas Hernandez è ufficialmente un giocatore del Paris Saint Germain. Il 27enne difensore francese campione del mondo, acquistato dal Bayern Monaco per circa 40 milioni di euro, ha firmato un contratto quinquennale. L'ex Atletico Madrid diventa così la quinta 'new entry' del club transalpino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 09-Lug-23 15:05