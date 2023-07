F1: Gp Gran Bretagna. Verstappen “Brutta partenza, McLaren veloci”

"Sono partito malissimo, ma siamo comunque riusciti a vincere", dice il pilota Red Bull SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – "Siamo riusciti a vincere nonostante la brutta partenza e delle McLaren davvero molto veloci". Queste le parole di Max Verstappen, pilota della Red Bull intervistato dalla Formula 1 in seguito alla vittoria conquistata nella gara del Gran Premio di Gran Bretagna. "Sono partito malissimo, devo capire il perché. Entrambe le McLaren erano molto veloci, non è stato semplice sorpassare Norris. Poi però sono riuscito ad ottenere un buon vantaggio, anche se è rimasto a tre secondi circa per via della gestione gomme che non è stata perfetta. Ho dovuto spingere su Norris che mi ha dato tanto filo da torcere, nonostante sia stato comunque molto corretto in pista durante i sorpassi", ha concluso l'olandese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/ari/red 09-Lug-23 17:46