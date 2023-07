Sinner ai quarti a Wimbledon, Galan battuto in tre set

L'italiano si giocherà un posto in semifinale contro il russo Safiullin LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull'erba dell'All England Club di Londra (montepremi di 44.700.000 sterline). L'italiano, numero 8 Atp e ottava testa di serie, si è imposto sul colombiano Daniel Elahi Galan, numero 85 Atp, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4, 6-3. Il 21enne altoatesino si giocherà l'accesso in semifinale contro il russo Roman Safiullin che ha eliminato il canadese Denis Shapovalov, 26esima testa di serie, superandolo 3-6, 6-3, 6-1, 6-3. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 09-Lug-23 18:39