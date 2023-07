Spettacolo, si è sposata a Sabaudia Rosanna Lambertucci

ROMA (ITALPRESS) – Si sono sposati a Sabaudia lo scorso venerdì 7 luglio, Rosanna Lambertucci, 77enne volto noto della tv, giornalista, nonché conduttrice della rubrica "La Salute vien mangiando" per l'agenzia Italpress, con il compagno Mario Di Cosmo. I due stavano insieme da otto anni. Lo scorso aprile, ospite di Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo, Rosanna Lambertucci aveva annunciato l'intenzione di pronunciare il fatidico sì: "Non c'è un'età per essere felici" aveva detto. I due sono diventati marito e moglie nel Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia. Tra gli invitati al matrimonio della Lambertucci, tra gli altri, Fausto e Lella Bertinotti, i ministri Roccella e Casellati, Rita Rusic, Stefania Orlando, Marina La Rosa e Patrizia Pellegrino. (ITALPRESS). Foto: Ufficio Stampa Rosanna Lambertucci trl/red 09-Lug-23 08:50