Volley: Padova. Plak va ad aggiungersi al reparto dei centrali

Il giocatore olandese, originario del Suriname, viene da tre stagioni in Francia PADOVA (ITALPRESS) – Colpo di mercato della Pallavolo Padova: Fabian Plak va ad aggiungersi al reparto dei centrali composto ad oggi da Crosato e Truocchio. Il giocatore olandese di origini del Suriname, 26 anni il prossimo 23 luglio, ha giocato le ultime tre stagioni in Francia tra Nancy e Chaumont, Sua sorella, Celeste, è stata per diverse stagioni protagonista nel campionato italiano femminile. Anche la madre era una giocatrice di pallavolo, mentre il padre è stato campione del mondo di kickboxing. "Padova è una squadra importante con una grande storia – ha detto Plak – Sono molto grato alla società che mi ha dato questa opportunità: giocare nel miglior campionato del mondo è l'obiettivo di ogni giocatore e arrivarci dopo tanto tempo significa molto per me". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 09-Lug-23 13:46