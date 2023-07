Calcio: Kolarov lascia Pisa,Aquilani si presenta”Coraggio parola chiave”

"Felice, onorato, emozionato e determinato a sfruttare questa occasione", dice il nuovo tecnico nerazzurro PISA (ITALPRESS) – Nel giorno della presentazione del nuovo allenatore, Alberto Aquilani, l'ambiente pisano è ancora scosso dalla rinuncia all'incarico di direttore sportivo di Aleksandar Kolarov. Annunciato il 3 giugno e già pronto a fare un passo indietro. Alla base della scelta motivi di carattere personale ma anche professionale. Una notizia uscita nella serata di ieri e confermata in mattinata da un comunicato della società. Prima della conferenza stampa di Aquilani il presidente Giuseppe Corrado ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso dell'ex calciatore di Roma e Lazio: "Kolarov, oltre ad alcune questioni personali da risolvere, aveva manifestato perplessità per un lavoro che immaginava diverso e più semplice. Noi gli abbiamo dato il permesso di andare qualche giorno in Serbia, poi ieri ci ha comunicato in serata che non se la sentiva di continuare. Non aveva le motivazioni giuste per esprimere il massimo in questo ruolo. Diciamo che non ha superato il periodo di prova. Noi però non abbiamo sconquassi operativi e andiamo avanti come siamo andati avanti in queste settimane con il mercato. Troveremo un sostituto". Poi, tocca al nuovo tecnico che dimostra di avere le idee chiare e non è spaventato dal lavoro da fare e da 36 giocatori che utilizzerà nel ritiro di Rovetta a partire da mercoledì 12 luglio. "Sono contento, onorato, emozionato di essere qui. Sono di poche parole ma molto determinato a sfruttare questa occasione – esordisce Aquilani -. Non esiste il calcio e il modulo ideale. Ho le mie idee ma non mi piace portare avanti un solo modulo. De Zerbi è un allenatore che stimo molto, un mio amico. Mi piace lavorare molto sui dettagli". Sugli obiettivi non si sbilancia, prefersice parlare di quel che chiede al suo Pisa. "Vogliamo cercare di ridare entusiasmo. Coraggio per noi è la parola chiave. Il coraggio principalmente di affrontare con lo stesso piglio le partite e di mettere sempre in campo idee propositive. Cercando di arrivare al risultato tramite un calcio che faccia divertire la gente. Dobbiamo sfoltire la rosa, ci sono delle posizioni da chiarire. Ogni scelta dovrà essere fatta per inserire giocatori funzionali al nostro progetto". Dopo i risultati ottenuti con la Fiorentina Primavera, anche in virtù del gioco espresso, Aquilani viene considerato un predestinato. "Se mi pesa questa etichetta? No, non ci faccio più caso. Anzi mi fa quasi piacere. Sono alla prima esperienza ma non vengo alla cieca. Sono molto motivato e prometto ai tifosi un duro lavoro quotidiano per il bene della squadra", ha concluso il nuovo allenatore del Pisa. – foto Image – (ITALPRESS). ach/ari/red 10-Lug-23 16:25