Calcio: Milan. Furlani “Non è anno zero, obiettivo essere competitivi”

L'ad rossonero: "Lavoriamo in maniera soda per far crescere il club" MILANO (ITALPRESS) – "Inizia la stagione. Gli obiettivi per noi sono quelli di sempre, da cinque anni ovvero da quando io sono qua: di essere competitivi in Italia e in Europa. Siamo al lavoro. Ci focalizziamo tutti sul mercato, ma il lavoro è anche a livello organizzativo, di infrastrutture, di far crescere il Milan in varie maniere. Siamo al lavoro in maniera soda". Così Giurgio Furlani, amministratore delegato del Milan, a margine del primo allenamento stagionale dei rossoneri di Pioli che si sono radunati quest'oggi per iniziare a preparare la prossima stagione. "Nuovo corso dopo l'addio di Maldini e Massara? Qualcuno ha parlato di anno zero: questo è l'anno 124 del Milan, anno zero non è giusto – ha sottolineato Furlani -. E' un'evoluzione che abbiamo iniziato cinque anni fa e continueremo, tutto questo per migliorare il club e cercare di ottenere risultati sempre migliori". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 10-Lug-23 19:05