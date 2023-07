Ciclismo: Vuelta2023. Evenepoel al via per difendere il titolo

Il fuoriclasse belga correrà prima la San Sebastian e il Mondiale a Glasgow ROMA (ITALPRESS) – A distanza di undici mesi dal suo storico successo in Spagna, dove è diventato il primo belga in 44 anni a trionfare in un Grande Giro, Remco Evenepoel tornerà al via della Vuelta a Espana (26 agosto-17 settembre) per difendere il suo titolo. Vincitore in questa stagione di otto gare, tra cui la Liegi-Bastogne-Liegi, due tappe del Giro d'Italia e i Campionati nazionali, il 23enne campione non vede l'ora di affrontare per la seconda volta l'ultimo evento di tre settimane della stagione nella sua carriera. "Sono davvero entusiasta di tornare alla Vuelta. Ovviamente ho solo bei ricordi della mia prima partecipazione l'anno scorso, quando ci siamo divertiti moltissimo e non vedo l'ora di essere di nuovo lì, di affrontare la gara e le sue numerose sfide e di incontrare di nuovo quei fantastici tifosi di cui senti l'energia ogni giorno", ha detto il fuoriclasse della Soudal Quick-Step, che si sta preparando per la seconda parte dell'anno in Val di Fassa. Dopo questo raduno in quota, Evenepoel riprenderà le competizioni alla Clasica San Sebastian (29 luglio) – che ha vinto due volte in carriera, nel 2019 e nel 2022 – da dove si recherà a Glasgow, per schierarsi al via del Mondiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 10-Lug-23 16:43