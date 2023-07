Tennis: Wimbledon. Lehecka costretto al ritiro, Medvedev ai quarti

Il russo è per la prima volta in carriera fra i primi otto del Major londinese. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Daniil Medvedev è approdato ai quarti di finale del singolare maschile di Wimbledon. Terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il giocatore russo, numero 3 del mondo e del seeding, ha "usufruito" del ritiro di Jiri Lehecka (Repubblica Ceca, 37 Atp), costretto a fermarsi sul punteggio di 6-4 6-2 in favore di Medvedev per un problema di vesciche ai piedi. Il tennista nato a Mosca è così, per la prima volta in carriera, fra i primi otto di Wimbledon: adesso aspetta il vincitore del match fra lo statunitense Christopher Eubanks e il greco Stefanos Tsitispas. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 10-Lug-23 16:11