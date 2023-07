Balata “La B fa grandi risultati”, diramato il calendario

"Vogliamo essere un calcio made in Italy", le parole del presidente di Lega, Mauro Balata COMO (ITALPRESS) – "È stato un anno incredibile, abbiamo continuato con un lavoro, anche associativo, molto preciso. Con una linea portata avanti con determinazione e coerenza. Investimenti nella tecnologia, innovazione, futuro. E vogliamo essere un calcio 'made in Italy' e trasferire il brand italiano nel mondo. Siamo riusciti a portare avanti tutto questo con grande capacità e visione. Abbiamo pensato che quello fosse un obiettivo che poteva essere raggiunto e ci siamo riusciti. Abbiamo dei risultati strepitosi, audience incredibili rispetto alle prospettive di qualche anno fa". Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, nel corso delle presentazione del calendario della Serie BKT 2023/2024. Un campionato che ha investito molto sui giovani. "Da qualche anno svolgiamo questo compito, meritorio, che dovrebbe essere sostenuto di più da tutte le istituzioni. Lo scorso anno abbiamo avuto il record di minutaggio di giocatori U20 e U21 in Europa. E pensiamo che il nostro sia un campionato in cui davvero questi giovani abbiano l possibilità di far vedere quanto sono bravi", ha aggiunto Balata. Intanto diramato il calendario della stagione 2023-2024. Questa la prima giornata (la X in attesa delle decisioni della giustizia sportiva dopo la mancata ammissione al campionato della Reggina): 1^ giornata (19 agosto) Bari – Palermo Cittadella – Reggiana Cosenza – Ascoli Cremonese – Catanzaro Parma – Feralpisalò Pisa – Lecco Sudtirol – Spezia Ternana – Sampdoria Venezia – Como X – Modena (ITALPRESS). srp/ari/red 11-Lug-23 22:11