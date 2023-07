Calciomercato: Al Hilal. Investimento da 220 milioni per Bernardo Silva

Il club saudita offrirebbe al portoghese del City sino a 50 milioni a stagione ROMA (ITALPRESS) – Al Hilal scatenato sul mercato europeo a suon di milioni. Dopo l'acquisto di Ruben Neves e quello ormai quasi concluso del laziale Milinkovic-Savic, il club saudita avrebbe pronti 70 milioni di euro per Bernardo Silva. Il quasi 29enne centrocampista offensiva del Manchester City, secondo quanto riporta la Cbs, potrebbe arrivare a guadagnare 50 milioni a stagione, uno stipendio che in Europa (e ai Citizens) potrebbe solo sognare. L'investimento totale per l'ex Benfica e Monaco ammonterebbe a 220 milioni di euro. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 11-Lug-23 09:42