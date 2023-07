Calciomercato: Fiorentina. Stampa, Amrabat nel mirino del ManUtd

Il centrocampista marocchino interessa ai Red Devils come partner di Mount. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United sta seguendo le orme del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Lo riporta Espn, precisando che il contratto che lega il centrocampista marocchino al club viola scadrà nel 2024. I Red Devils punterebbero su Amrabat, per completare il centrocampo, già rinforzato con l'arrivo di Mason Mount dal Chelsea. I negoziati fra le parti non sono in fase avanzata ma i colloqui proseguono con il Manchester United sempre interessato al giocatore viola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 11-Lug-23 14:14