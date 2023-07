Calciomercato: Galatasaray. Non solo Icardi, piace anche Paredes

Proposto un triennale all'ex Juventus, ma c'è anche la Lazio sul centrocampista del Psg PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mauro Icardi, dopo la stagione in prestito, deve solo firmare il contratto che lo legherà ancora al Galatasaray, club che sta per ufficializzare il suo ingaggio a titolo definitivo per 10 milioni circa. I giallorossi di Istanbul, però, non si accontentano dell'ex Inter e pensano a un altro argentino che conosce bene il calcio italiano e che è di proprietà dei campioni di Francia. Secondo l'Equipe, infatti, è vicino l'accordo con Leandro Paredes, campione del mondo con l'Albiceleste, ma reduce da una stagione da dimenticare con la Juventus e tentato un triennale con il Gala. Il sito del quotidiano francese ricorda che su Paredes c'è anche la Lazio, ma i turchi avrebbero già un accordo di massima con il Psg (6 milioni di euro) per acquistarne il cartellino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 11-Lug-23 16:26