Calciomercato: Juve. Stampa, West Ham insiste per acquisto Zakaria

Sul valore del cartellino dello svizzero c'è ancora distanza fra i club. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il West Ham continua a trattare con la Juventus certo di poter concludere l'acquisto di Denis Zakaria. Lo riportano i media britannici, precisando che tra le due società c'è al momento ancora un po' di distanza. I bianconeri, infatti, valutano il cartellino del centrocampista svizzero, con contratto in scadenza nel 2026, circa 25 milioni di euro. Gli Hammers, invece, per Zakaria, lo scorso anno in prestito al Chelsea, non intendono offrire una cifra superiore ai 20 milioni di euro. In alternativa dal club inglese spingono per un prestito secco; mentre la Juventus sembra orientata a una cessione definitiva o a un prestito con obbligo di riscatto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 11-Lug-23 12:30