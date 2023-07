Calciomercato: Napoli. De laurentiis “Lozano? Non è stupido, capirà”

Il messicano, come Zielinski, ha il contratto in scadenza nel 2024. NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo le parole di ieri, rivolte in particolare all'indirizzo di Zielinski e Lozano, ovvero dei calciatori col contratto in scadenza nel 2024, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare, dalle colonne di Espn, in particolare dell'ala messicana. "Non credo che Hirving sia uno stupido. Quando arriverà il momento di incontrare il nuovo allenatore, Garcia, capirà molto probabilmente che è meglio prolungare il contratto piuttosto che andare altrove", ha detto il numero uno del club partenopeo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 11-Lug-23 13:59