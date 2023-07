Atletica: Semenya contrattacca “Sentenza Strasburgo è solo l’inizio”

La sudafricana: "I miei diritti sono stati violati, carriera distrutta". ROMA (ITALPRESS) – Dopo il punto a suo favore, emesso ieri alla Corte europea dei diritti dell'uomo, Caster Semenya è passata al contrattacco. La sudafricana, due volte campionessa olimpica e tre volte iridata sulla distanza di 800 metri, ha esultato per l'accoglimento del suo ricorso contro i regolamenti dell'atletica internazionale sui livelli di testosterone previsti per competere ai Giochi Olimpici e ai Mondiali, che di fatto l'hanno costretta ad allontanarsi dalle pista dell'atletica. La Semeya, che per i giudici di Strasburgo è stata "discriminata", ha detto: "La giustizia si è espressa ma questo è solo l'inizio". "I miei diritti sono stati violati. Tutto ciò ha avuto un impatto forte e dannoso sulla mia carriera: mentalmente, emotivamente, fisicamente e finanziariamente", ha aggiunto la sudafricana, che spera di poter tornare a gareggiare in vista dei Giochi olimpici di Parigi2024. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-23 15:01