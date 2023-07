La guardia statunitense ha firmato un accordo di durata biennale. REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Pallacanestro Reggiana ha reso noto di "aver raggiunto un accordo di durata biennale con l'atleta statunitense Jamar Smith". Guardia di 192 centimetri, classe 1987, Smith è un atleta con un palmares importante: in carriera vanta oltre 30 presenze in Eurolega e oltre 100 presenze in Eurocup. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 12-Lug-23 08:45