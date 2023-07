Calcio: Atalanta. Marino “Inizia un’annata davvero lunga”

"Il rapporto con la tifoseria è un elemento distintivo del nostro club". BERGAMO (ITALPRESS) – "Iniziamo la stagione agonistica rituffandoci nella passione dei tifosi: è il modo giusto per cominciare un'annata che sarà davvero lunga. La scelta di Clusone ci dà modo di far capire qual è l'ambiente Atalanta, qual è il clima di coesione che ci lega al territorio. Bergamo e Atalanta sono la stessa cosa ma su tutto il territorio: il giocare amichevoli con le rappresentative locali è un filone romantico che va preservato". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, durante la presentazione del ritiro estivo dei nerazzurri, che si svolgerà a Clusone dal 14 al 22 luglio. "Il rapporto con la tifoseria è un elemento distintivo del nostro club, viene percepito anche dai giocatori. Lo notano già dalle prime amichevoli", ha aggiunto Marino. Tante le iniziative durante gli otto giorni, dove i giocatori dell'Atalanta incontreranno i tifosi: due le sedute d'allenamento giornaliere, con quella pomeridiana aperta al pubblico. Tre invece le amichevoli in programma: domenica 16 luglio alle 17 ci sarà la sfida con la Rappresentativa Città di Clusone, giovedì 20 luglio (sempre alle 17) i nerazzurri affronteranno la Rappresentativa Val Seriana, infine sabato 22 luglio il test con gli svizzeri del Locarno (ancora alle 17). Qualche novità anche per quanto riguarda la presentazione delle nuove maglie: le divise della stagione 2023-24 verranno svelate venerdì 14 luglio. Presente anche il sindaco della città di Clusone, Massimo Morstabilini: "Credo che quella dell'Atalanta sia una scelta vincente, quel legame che c'è è un legame unico. Rimanere così vicini al territorio è un elemento vincente per fidelizzare il rapporto. C'è un lungo lavoro per garantire un ritiro di qualità, proficuo per la squadra per le coppe sarà una stagione impegnativa". – foto Italpress – (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-23 11:28