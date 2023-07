Calcio: Milan. Sportiello “Essere qui è un sogno che si avvera”

"Maignan è un portiere fortissimo, voglio rubargli qualche segreto". MILANO (ITALPRESS) – "Essere qui è un sogno che si avvera e non lo dico perché devo fare la 'roba' del nuovo arrivato. Per me è davvero un sogno anche se è da un po' di tempo che si parla del mio arrivo. Penso di essere maturato molto negli ultimi due, tre anni e credo di essere arrivato al Milan momento giusto". Così, nella prima conferenza stampa da portiere rossonero, Marco Sportiello, arrivato a parametro zero, dopo la fine della sua avventura con l'Atalanta. "Credo di avere dei valori importanti. Ho fatto la gavetta: non ho fatto la Primavera ma ho fatto la Serie D, la C2 e la C1. Non mi ha mai regalato niente nessuno. Per me è stato un sogno arrivare in Serie A, esserci per il decimo anno consecutivo è ora un motivo d'orgoglio", ha aggiunto Sportiello. "Astori? Io e Pioli abbiamo vissuto un'esperienza brutta a Firenze. Lui era un ragazzo che sapeva prendere le persone nel verso giusto e che mi ha insegnato tanto. Me lo porterò sempre dentro, come credo anche il mister", ha detto ancora il neo portiere del Milan. "Quando ho visto la prima volta Maignan ho detto subito 'questo è un portiere fortissimo'. Anche se non sono più giovanissimo, ho 31 anni, posso imparare molto da lui. E' un portiere più moderno rispetto a me, che sono della 'vecchia scuola'. Voglio rubargli qualche segreto ma io ho le mie caratteristiche. Quando e se verrò chiamato in causa cercherò di fare quello che so fare io, non posso di certo fare quello che fa Maignan", ha concluso Sportiello. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-23 14:52