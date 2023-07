Calciomercato: Stampa. PSG molla Osimhen e pensa a Vlahovic

In caso di partenza di Mbappé lo juventino potrebbe sbarcare nella capitale francese. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – In casa Paris Saint Germain tiene banco sempre il caso Mbappé. In attesa di capire i destini dell'attaccante della Nazionale francese, però, il club parigino continua a guardarsi attorno. La prima idea per il mercato era quella di portare Victor Osimhen alla base della Torre Eiffel ma le richieste molto alte "minacciate" da Aurelio De Laurentiis hanno "spento" gli entusiasmi dei dirigenti del PSG. In alternativa si era pensato ad Harry Kane ma l'attaccante inglese non si dovrebbe muovere dal Tottenham e comunque è già, da tempo, in cima alla lista dei desideri del Bayern Monaco. Così, secondo quanto riporta "Le Parisien", nelle ultime ore è spuntato il nome di Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juve potrebbe essere, secondo i media francesi, l'erede di Kylian Mbappé in caso di partenza dell'asso transalpino. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-23 11:13