Tennis: Wimbledon. Sabalenka e Jabeur volano in semifinale

La bielorussa piega la Keys in due set, la tunisina batte la Rybakina al terzo. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka si è qualificata per le semifinali del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. in scena sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. La giocatrice bielorussa, numero 2 del mondo e del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale la statunitense Madison Keys, 18 del ranking Wta e 25esima forza del tabellone londinese, col punteggio di 6-2 6-4. In semifinale la Sabalenka sfiderà Ons Jabeur. La giocatrice tunisina, numero 6 del mondo e del seeding, ha battuto in rimonta la kazaka Elena Rybakina, numero 3 del ranking Wta e terza forza del tabellone londinese, col punteggio di 6-7 (5) 6-4 6-1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-23 16:33