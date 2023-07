Calcio: Juve. Bonucci e McKennie sul mercato, non partono per gli Usa

Il difensore non rientra più nei piani tecnici della squadra. Si allenerà a parte TORINO (ITALPRESS) – Leonardo Bonucci non partirà per la tournee statunitense della Juventus. Lo ha deciso il club bianconero che, di fatto, mette definitivamente sul mercato il difensore. Per questo, così come gli altri giocatori (tra questi anche il centrocampista statunitense McKennie) che non rientrano nei piani tecnici per la stagione che sta per iniziare, non farà parte del gruppo di Massimiliano Allegri che nei prossimi giorni partirà per gli Stati Uniti. Bonucci, che lunedì rientrerà dalle vacanze e sarà alla Continassa, svolgerà, così come gli altri elementi della rosa che non verranno convocati per la tournee Usa, un lavoro a parte rispetto alla squadra. – foto Image – (ITALPRESS). xg3/ari/red 13-Lug-23 21:35