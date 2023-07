Calcio: Mondiali donne. Bertolini “Ragazze concentrate, lavorano bene”

La ct azzurra: "Dal test con la Nuova Zelanda mi aspetto partita vera" FIRENZE (ITALPRESS) – "Le ragazze stanno lavorando bene, sono concentrate, con voglia, d'altronde siamo in una fase finale del Mondiale e sarebbe strano il contrario". Lo ha detto il ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini, dal ritiro in Nuova Zelanda, dove sta preparando il debutto al Mondiale in programma il prossimo 24 luglio contro l'Argentina. "Le cose stanno procedendo bene, ci stiamo ambientando, anche riguardo il fuso orario che è l'aspetto più importante – ha aggiunto Bertolini – Più passano i giorni e più per le ragazze si adattano, soprattutto in relazione alle ore di sonno che sono quelle che ci preoccupano di più, perchè poi vanno a incidere sull'allenamento e sulla prestazione. Siamo in una bellissima terra, con un contesto molto bello per l'ambiente che abbiamo trovato, e ci alleniamo in un ottimo posto – ha aggiunto l'allenatrice azzurra – Qui in una giornata ci sono quattro stagioni, ci dobbiamo un po' adattare al sole, al freddo, al vento e alla pioggia, tutto cambia repentinamente quindi la parola giusta in questo ritiro è adattarsi alle situazioni che cambiano". Domani test probante contro le padrone di casa della Nuova Zelanda: "Sarà una partita vera, e quello che mi aspetto è adattarsi velocemente alle situazioni che andremo ad incontrare in questo Mondiale, con squadre molto forti dal punto di vista fisico. Dovremmo essere subito pronte ad entrare nella partita, con l'atteggiamento giusto, sapendo che bisognerà andare immediatamente forte nel contrasto, nella velocità di pensiero, nel giocare insieme e di squadra, ed in modo compatto, e vedere in campo le cose su cui stiamo lavorando". – Foto Image – (ITALPRESS). xb8/srp/mc/red 13-Lug-23 12:07