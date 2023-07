Calcio: Samp. Borini “Questo non è club di B,ho detto subito sì a Pirlo”

"So cosa vuole il club, so cosa vuole il mister e so cosa posso dare io" GENOVA (ITALPRESS) – "Alla categoria non ho pensato perché la Sampdoria non è un club da Serie B". Fabio Borini è uno dei volti nuovi della Sampdoria. L'attaccante, insieme a Ricci, è stato uno dei primi acquisti della nuova proprietà consegnato a mister Pirlo, che lo ha voluto fortemente. "Quando mi ha chiamato per chiedermi di seguirlo in questa nuova avventura non ho avuto dubbi – rivela l'attaccante, già con il tecnico in Turchia al Fatih Karagumruk -. La società è fresca, ci sono fondamenta per costruire e c'è una storia da rinverdire". Intervistato dal sito ufficiale blucerchiato Borini ha poi parlato dei tifosi: "Il mio arrivo è un messaggio che la proprietà e lo staff hanno voluto dare a tutta la famiglia Sampdoria. So cosa vuole il club, so cosa vuole il mister e so cosa posso dare io per raggiungere quello che tutti vogliamo: la costanza sarà la parola chiave di questa stagione. Recentemente ho letto una quote di Jordan Henderson che diceva 'Non sognare di vincere ma allenati per farlo' e questo deve essere l'esempio da seguire", ha concluso l'ex Roma, Liverpool, Milan e Verona. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 13-Lug-23 16:17