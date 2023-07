Calciomercato: Everton. Ufficiale l’arrivo dell’ex Inter Young

"Non vedo l'ora che inizi la stagione e giocare a Goodison Park" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ashley Young è un nuovo giocatore dell'Everton. Il jolly ex Inter, fa sapere il club inglese, arriva a parametro e ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2024. Young in carriera ha collezionato 422 presenze in Premier League ed è al 1 ° posto nella classifica degli assist di tutti i tempi della competizione con 71 passaggi vincenti. "Sono felice di essere un giocatore dell'Everton e di essere entrato a far parte di questo grande club – ha detto Young -. Non vedo l'ora che inizi la stagione e giocare a Goodison Park. Sarà una sensazione incredibile sentire i tifosi". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/mc/red 13-Lug-23 14:07