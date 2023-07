Izaguirre vince la 12^ tappa del Tour, Vingegaard leader

Il corridore basco ha piazzato l'attacco decisivo a circa 30 chilometri dal traguardo BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ion Izaguirre trionfa in solitaria nella dodicesima tappa del Tour de France 2023, la Roanne – Belleville-en-Beaujolais di 169 chilometri. Il corridore basco ha piazzato l'attacco decisivo a circa 30 chilometri dal traguardo: anticipato il gruppetto guidato da Thibaut Pinot, con Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) che ha vinto la volata per il secondo posto su Matteo Jorgenson (Movistar Team). È stata una frazione in cui si sono visti ritmi folli e tantissimi scatti sin dall'inizio, ci sono voluti circa 80 chilometri per far sì che la fuga di giornata andasse in porto: alla fine si è imposta la Cofidis, non cambia nulla invece per quanto riguarda la maglia gialla. Jonas Vingegaard – arrivato a 4'14" – resta leader della corsa a 17" da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Domani si torna a salire nella Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier di 137,8 chilometri, con l'arrivo in salita che può determinare ancor di più la classifica generale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) pia/ari/red 13-Lug-23 17:59