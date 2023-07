Pulisic e l’effetto wow “Milan top,obiettivo scudetto e Champions”

Lo statunitense "Ho parlato con Pioli e tutti mi hanno fatto sentire importante" MILANO (ITALPRESS) – "Sono contento di essere qui. Ho sentito subito un 'effetto wow', qui si respira la storia del club". Così Christian Pulisic, neo attaccante del Milan, nella sua conferenza stampa di presentazione. Lo statutinense è arrivato dal Chelsea e si è legato ai rossoneri fino al 2027, con diritto di opzione a favore del club rossonero per il prolungamento fino al 30 giugno 2028. "Cercherò di aiutare la squadra a conquistare titoli, come la Champions League – ha detto Pulisic -. Spero di poter rivivere qui quello che ho vissuto col Chelsea nel 2021". La trattativa è durata qualche settimana, ma alla fine il classe 1998 si è vestito di rossonero: "Quando si riceve un'offerta da un club come il Milan è normale rifletterci. Ho parlato con Pioli e tutti mi hanno fatto sentire importante, c'era la volontà di volermi qui questo è uno dei motivi per il quale ho deciso di giocare con questo club". La sua scelta sul numero di maglia è ricaduta sull'11, l'ultimo a indossare questo numero è stato Zlatan Ibrahimovic: "Mi piace, è una grande opportunità. So che l'ha indossato una leggenda come Ibrahimovic. Non voglio sostituirlo ovviamente, ma per me è un nuovo inizio. Sono tanti i grandi della storia del Milan, ricordo Kakà o lo stesso Ibra. Ma i campioni ci sono anche adesso". Tra i calciatori più talentuosi al Milan c'è certamente Leao, Pulisic insieme al portoghese e Giroud compone un attacco che fa sognare i tifosi: "E' incredibile quello che riesce a fare Rafael, non vedo l'ora di vedere come posso aiutare la squadra. Sicuramente in attacco vorrò essere creativo e concreto allo stesso tempo". Pulisic ha anche parlato dei tanti ex Chelsea in rosa: "Nelle ultime stagioni nei blues c'è stata qualche difficoltà. Mi fa piacere ritrovare Tomori in questo grande team. Ho parlato anche con Giroud, sono felice di essere in questa squadra". Nell'ultimo anno Pulisic non ha brillato: "Voglio raggiungere il livello più alto possibile. Purtroppo nell'ultima stagione al Chelsea non ho potuto esprimermi al meglio, voglio tornare al mio top. Ruolo? Ho giocato sia esterno destro o sinistro, ma anche trequartista. Per me non è un problema, bisogna solo capire come posso contribuire al massimo delle mia potenzialità". Tra le curiosità legate allo statunitense anche il giorno del suo compleanno, il 18 settembre, data nella quale con molta probabilità andrà in scena il derby con l'Inter. "Il miglior regalo sarebbe vincere questa partita, magari con un gol", ha detto Pulisic ridendo. Nonostante la giovane età le idee sono chiare e le parole sembrano quelle di un leader: "Ho parlato con alcuni della proprietà (anch'essa americana) è bello avere dei legami con il proprio paese di origine qui. Scudetto o Champions League? Vorrei sollevare entrambi i trofei. Punteremo allo scudetto e sarebbe importantissimo vincerlo. Poi quando ci sarà la Champions League cercheremo di vincere il titolo a tutti i costi, ci siamo andati vicini lo scorso anno e quest'anno speriamo di spingere ancora un po' per farcela". – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/ari/red 13-Lug-23 20:33