Sciopero aerei 15 luglio, appello di Salvini: “Riducete ore protesta”

(Adnkronos) – Nessuna precettazione ma un appello a diminuire la durata dello sciopero delgi aerei previsto per sabato 15 luglio. E’ quello lanciato dai ministro dei Trasporti, Matteo Salvini ai microfoni del Tg4.

“Ho già convocato il tavolo per la settimana prossima tra aziende e lavoratori- premette Salvini -. Faccio appello al buon senso per ridurre anche li spontaneamente la fascia oraria” dello sciopero di sabato del personale di terra e dei servizi di handling degli aeroporti. “E’ interesse sia degli italiani ma soprattutto di tantissimi turisti che per fortuna stanno arrivando questa estate”.