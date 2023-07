Tuffi: Mondiali al via domani, Bertone “Competitivi in ogni gara”

La Nazionale si presenta a Fukuoka per recitare un ruolo da protagonista ROMA (ITALPRESS) – Ambiziosa, motivata e con la voglia di crescere ancora. La nazionale di tuffi, guidata dal direttore tecnico Oscar Bertone, si presenta ai Mondiali di Fukuoka (14-22 luglio) per recitare un ruolo da protagonista, dopo le dieci medaglie agli European Games di Cracovia, impreziositi dalla carta olimpica dai 3 metri femminili. L'obiettivo è stupire e magari fare meglio rispetto a Budapest 2022, quando l'Italtuffi chiuse con l'argento di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel trampolini sincro mixed. Nel gruppo torna Riccardo Giovannini, poi sarà il solito e vincente mix tra giovani rampanti e "veterani" come Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia ed Elena Bertocchi quest'ultima tirata a lucido al termine di una preparazione senza intoppi e una schiena come nuova dopo l'intervento chirurgico dello scorso inverno. Ci saranno Chiara Pellacani, a caccia della consacrazione definitiva in Giappone, e Matteo Santoro. Attenzione, infine, a Sarah Jodoin di Maria e ad Andreas Sargent Larsen che puntano a piazzamenti da top ten, almeno, dalla piattaforma. Si gareggia nel parzialmente rinnovato impianto della Prefectural Pool con spalti da circa 1000 spettatori ricavati dalla tribuna che si affaccia sulla piscina olimpica attigua. Primi azzurri in gara saranno Elena Bertocchi, Chiara Pellacani, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia domani nelle eliminatorie dal metro. "La squadra sta in salute come hanno dimostrato i recenti European Games dove abbiamo conquistato una preziosissima carta Olimpica, forse poteva arrivarne anche un'altra, e dieci medaglie. – ha evidenziato il direttore tecnico Oscar Bertone – Ripartiamo ovviamente questi risultati che ci hanno trasmesso le giuste ambizioni. Abbiamo una nazionale competitiva in ogni gara: ci manca solo la coppia dalla piattaforma femminile ma ci stiamo lavorando e presto ne presenteremo una che sorprenderà. Torna Elena Bertocchi in gara dai 3 metri in ambito internazionale dopo tre anni: è un rischio calcolato soprattutto in chiave sincro. Ci tengo inoltre a sottolineare che ho la fortuna di allenare un gruppo affiatatissimo, in cui non vi sono prime donne. Vi è un unione perfetta tra staff e atleti. Questo è uno dei segreti dei nostri successi". Questi gli azzurri convocati in Giappone: Elena Bertocchi (Esercito/NC Milano), Maia Biginelli e Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Matteo Santoro (Fratelli Marconi), Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006) e Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/mc/com 13-Lug-23 12:21