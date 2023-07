Basket: Varese. Ufficiale il divorzio con Giancarlo Ferrero

Il capitano lascia il club lombardo: "Tiferò sempre per voi". VARESE (ITALPRESS) – La Pallacanestro Varese ha reso noto che "Giancarlo Ferrero dal prossimo anno non farà più parte del roster biancorosso". "Non esistono parole che possano descrivere il valore di una persona, un uomo, che fin dal suo primo giorno a Varese ha incarnato alla perfezione la 'varesinità' in ogni sua sfaccettatura, dentro e soprattutto fuori dal campo. Si chiude un rapporto fatto di stima, passione ed orgoglio, ma non si cancella quello che per otto lunghissime stagioni il 'Gianca' ha rappresentato per tutti coloro che hanno a cuore la Pallacanestro Varese. Grazie di tutto Capitano. È stato un viaggio bellissimo", ha scritto il club lombardo. "Cara Varese, ho avuto l'onore di essere il Capitano per tante stagioni sportive. Tiferò sempre per voi", ha scritto invece Ferrero in una lunga lettera pubblicata dalla società di Varese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 14-Lug-23 10:24