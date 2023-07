Calcio: Euro U.19. Bollini “Scalata montagna, ora vogliamo la cima”

Dopo il successo sulla Spagna, l'Italia pensa già alla finale col Portogallo. TA' QALI (MALTA) (ITALPRESS) – "I ragazzi sono stati fantastici. Abbiamo giocato contro una squadra che per tecnica e valori individuali è tra le prime nel mondo. Finora non aveva mai perso, incassando solo 2 gol: questo significa che è sempre stata in grado di imporre il proprio gioco. Oggi siamo riusciti ad avere la meglio col cuore e con il bel gioco. Siamo riusciti a scalare la montagna e domenica, contro il Portogallo, cercheremo di conquistare la cima". Così il tecnico della Nazionale italiana maschile Under 19 di calcio, Alberto Bollini, dopo la vittoria di ieri sera contro la Spagna, per 3-2, nella semifinale degli Europei di categoria. Domenica, alle 21, sempre a Malta, al Ta'Qali National Stadium, gli azzurrini sfideranno nella finale decisiva per l'assegnazione del titolo continentale il Portogallo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 14-Lug-23 08:44