Calciomercato: Reggiana. Dalla Fiorentina in prestito Alessandro Bianco

Il centrocampista classe 2002 nuovo rinforzo per i granata di mister Nesta REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Un rinforzo per la Reggiana di mister Nesta. Il club, infatti, ha ufficializzato "l'ingaggio del centrocampista Alessandro Bianco, che arriva in trasferimento a titolo temporaneo dalla Fiorentina. Torinese, classe 2002, Bianco è un centrocampista cresciuto prima nelle formazioni giovanili del Torino e successivamente in quelle della Fiorentina. In maglia viola ha vinto tre edizioni consecutive della Coppa Italia Primavera ed una Supercoppa Primavera; inoltre nelle scorsa stagione ha collezionato 7 presenze in Serie A, 2 in Coppa Italia e 5 in Conference League. Ha anche disputato 11 gare con la maglia azzurra delle nazionali giovanili. Nelle ultime ore ha raggiunto la squadra granata a Toano (RE) e da oggi ha cominciato a lavorare sotto al sole dell' Appennino agli ordini dello staff di mister Nesta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 14-Lug-23 14:24