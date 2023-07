Calciomercato: Roma. Visite mediche a Villa Stuart per Kristensen

Il laterale danese arriva alla corte di Mourinho in prestito dal Leeds. ROMA (ITALPRESS) – Rasmus Kristensen è pronto a mettersi a disposizione di José Mourinho. A breve sarà ufficialmente un giocatore della Roma. Il danese, esterno destro, 25enne, sta ultimando le visite mediche a Villa Stuart; a ruota firmerà il contratto che lo legherà al club capitolino. Kristensen arriva dal Leeds in prestito: il giocatore, secondo contratto, può infatti "liberarsi", in caso di retrocessione nella seconda categoria, dal team inglese. Nell'ultima stagione ha collezionato 23 presenze con la maglia del Leeds, 19 delle quali in Premier League. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 14-Lug-23 12:29