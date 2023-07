Calcio: Lazio. Cataldi “Senza Milinkovic serve segnale, Lotito a lavoro”

"Pensare di migliorare il secondo posto dell'anno scorso è stimolante" AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) – "Con la cessione di Milinkovic-Savic, al di là del diventare vicecapitano, la Lazio perde un giocatore importante che ha fatto otto stagioni incredibili". Lo ha detto il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, in conferenza stampa dal ritiro del club biancoceleste. "Sul mercato non sono io a dire cosa bisogna fare, penso sappiamo bene che in qualche modo serve dare un segnale e una spinta: il presidente Lotito sa cosa serve e sta lavorando per darci una mano". Cataldi ha parlato degli obiettivi stagionali e del ritorno in Champions League: "Pensare di migliorare il secondo posto dell'anno scorso è stimolante, per la Champions invece le previsioni sono complicate ma siamo curiosi di confrontarci con una realtà differente e con squadre di caratura importante. Il sorteggio del girone? Mi piacerebbe affrontare una squadra inglese", ha concluso il centrocampista romano. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/xd6/gm/red 15-Lug-23 17:31