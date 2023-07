Calciomercato: Ajax. Rescissione contrattuale per Tadic

Il serbo già proiettato verso una nuova carriera come allenatore. AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Divorzio ufficiale fra Dusan Tadic e l'Ajax. Il serbo, 34 anni, che aveva ancora un anno di contratto con i Lancieri, ha chiesto e ottenuto la rescissione dal club olandese con effetto immediato. "La decisione di lasciare l'Ajax è stata molto difficile da prendere. Tuttavia, credo che questo sia il momento giusto per lasciare questo club. Penso che sia giusto non solo per me ma anche per il club per ricominciare da capo. Sarò per sempre un giocatore dell'Ajax e spero di tornare presto ad Amsterdam, in un ruolo diverso, magari come allenatore", ha detto l'ormai ex capitano dei Lancieri. "Il fatto che se ne vada è per noi una perdita incredibile. Ci sarebbe piaciuto tenerlo ma rispettiamo la sua volontà e gli auguriamo tutto il meglio per il resto della sua carriera. L'Ajax è rimasto in contatto con lui per quanto riguarda il prossimo passo della sua carriera, verosimilmente come allenatore, e gli abbiamo fatto sapere che qui sarà sempre il benvenuto", ha affermato Sven Mislintat, direttore tecnico dell'Ajax. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 15-Lug-23 10:47