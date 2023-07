Calciomercato: West Ham saluta Rice “Via per cifra record”

Il centrocampista dovrebbe andare all'Arsenal per circa 120 milioni di euro. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il West Ham ha confermato, attraverso i propri canali social ufficiali, che "Declan Rice lascerà il club per una somma record per la Gran Bretagna". Non ha precisato però il club dove si trasferirà il centrocampista inglese con cittadinanza irlandese. Il giocatore dovrebbe andare, secondo i media britannici, all'Arsenal: per il suo cartellino i Gunners dovrebbero pagare circa 105 milioni di sterline, ovvero oltre 120 milioni di euro. Il 24enne Rice saluta gli Hammers dopo aver collezionato 245 presenze in Prima Squadra, l'ultima delle quali quando ha alzato la Conference League, a Praga, dopo il successo contro la Fiorentina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 15-Lug-23 10:31