Sci alpino: A Livigno allenamenti azzurre cdm polivalenti

Pirovano, Pichler, Melesi e le sorelle Delago in Valtellina. MILANO (ITALPRESS) – Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha scelto Livigno come sede per cinque giorni di ritiro, da domani al 21 luglio, per la squadra femminile polivalenti di Coppa del mondo. Nella località valtellinese le italiane saranno alle prese con una serie di allenamenti atletici, volti a entrare nella miglior condizione fisica in vista della prossima stagione. Saranno presenti Laura Pirovano, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Nicol Delago e Nadia Delago, accompagnate dai tecnici Giovanni Feltrin, Claudia Baruzzo, Luca Scarian e Paolo Stefanini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 15-Lug-23 13:38