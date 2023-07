Tajani non sarà il Presidente di Forza Italia: ecco perché (VIDEO)

A un mese dalla scomparsa del suo fondatore, Forza Italia guarda avanti e lo fa con Antonio Tajani, il nuovo segretario nazionale “pro tempore” del partito.

Il Consiglio Nazionale di FI si è riunito oggi all’Hotel Parco dei Principi di Roma e sul tavolo, insieme a numerosi punti da toccare, ce n’era uno in particolare degno di una nota attenzione: l’affidamento della reggenza del partito.

Questa è andata ufficialmente all’attuale coordinatore nazionale, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha preso la nomina di segretario e non Presidente. “Io credo che questo partito politico non possa più avere un Presidente per questo prevedo di modificare nello statuto la parola ‘Presidente’ con la parola ‘segretario nazionale’. Perché c’è solo un Presidente”, ha spiegato aprendo il Consiglio nazionale di Forza Italia.

