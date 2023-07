Tuffi: Mondiali. Pellacani sesta e Bertocchi dodicesima dal metro

Vince la cinese Shan Lin, che precede la connazionale Yajie Li. ROMA (ITALPRESS) – Fuori dal podio ma con la consapevolezza di aver dato tutto, in una finale iridata d'altissimo livello, precedute dal gotha internazionale dei tuffi. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi si piazzano rispettivamente al sesto e al dodicesimo posto dal metro ai Mondiali di tuffi, in scena a Fukuoka. Ottima la prova della 20enne romana – tesserata per Fiamme Gialle ed MR Sport Fratelli Marconi, quattordici medaglie europee consecutive tra Roma 2022 e Cracovia 2023, argento iridato nel sincro mixed con Matteo Santoro a Budapest 2023 – macchiata solamente da un piccolo errore in ingresso del doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato, che conclude con 260.65, migliore tra le europee. La 28enne meneghina – tesserata per Esercito e Canottieri Milano, seguita dal direttore tecnico Oscar Bertone, bronzo iridato a Budapest 2017 e bicampionessa europea tra Budapest 2021 e Roma 2022 – dopo un eccellente avvio (sesta dopo tre round), paga lo zero del salto mortale e mezzo rovesciato carpiato, causato da uno sbilanciamento nel presalto che l'ha fatta cadere in acqua. Il podio rispetta in pieno i pronostici: vince la cinese Shan Lin con 318.60, che precede la connazionale Yajie Li con 306.35 e la messicana Aranza Vazquez Montano di bronzo con 285.05. "Mi mancano una decina di punti dal mezzo rovesciato carpiato, ma non mi lamento perché quest'anno il metro l'abbiamo allenato poco con Tommaso (Marconi ndr) – racconta Pellacani che ad agosto andrà a studiare all'Univeristy of Miami, dopo due anni trascorsi in Louisiana -. Sono arrivata pur sempre sesta in una finale mondiale. Davanti le cinesi sono d'un altro pianeta e in questo momento innavicinabili per tutte". Non riesce a trattenere le lacrime invece la Bertocchi: "Non mi è mai capitata una cosa del genere. Ero molto tesa prima del salto mortale e mezzo rovesciato carpiato, avevo anche un po' di nausea: mi sono sblianciata e sono andata giù – dichiara la milanese, laureatasi due anni fa in scienze motorie -. Adesso devo resettare per riscattarmi nel sincro assieme a Chiara e poi dai 3 metri. Peccato, perché prima di quest'errore stava andando tutto alla grande e mi sentivo bene". – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 15-Lug-23 10:17