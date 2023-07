Calcio: Atalanta. Gasperini “Mercato complicato, ha date fuori luogo”

"Non serve a nessuno una finestra di mercato aperta da luglio a fine agosto". CLUSONE (ITALPRESS) – "Chiederò un attaccante? Non lo so, è un mercato complicato e difficile, è bloccato soprattutto in Italia. Finora è tutto un chiacchiericcio, il 10 per cento di quel che si legge è vero. Non serve a nessuno una finestra di mercato aperta da luglio a fine agosto, le date sono fuori luogo". Gian Piero Gasperini è intervenuto al termine della prima amichevole stagionale dell'Atalanta contro la Rappresentativa Città di Clusone (vinta 10-1 dai nerazzurri). "Nel mio mondo ideale le operazioni dovrebbero chiudersi in un mese, a luglio, almeno ci sarebbero venti giorni per preparare la squadra. Le date non sono in linea con quelle che sono le esigenze degli allenatori. Le squadre partono con tanti giocatori aggregati dalla Primavera, si perde anche quella che è la funzione dalla preparazione". Il tecnico ha poi parlato del primo impatto col ritiro di Clusone: "C'è sempre una grande accoglienza, oggi era tutto pieno, davvero è un posto ideale per far sentire subito l'amore che c'è verso questa squadra. Adesso giocheremo giovedì e sabato, è un modo per ringraziare i tifosi". Proprio l'amore del pubblico ha fatto la differenza nella scelta di Gasperini: "Per me è la gratificazione più grande, è chiaro che è stata determinante anche quest'anno, è stata sicuramente un motivo di scelta. La scorsa stagione è stata una stagione fantastica, abbiamo ottenuto una qualificazione diretta in Europa League, ma è stata una stagione anche difficile visto il clima polemico che si è creato intorno alla squadra. La risposta della gente però è stata differente. Problema portiere? La società sa benissimo quali sono i miei pensieri. Musso rientrerà in questa settimana, ha avuto un problema al gomito. Volevo schierarlo in attacco, ma c'era troppa gente (ride, ndr). Venerdì arriveranno gli under 21, a quel punto cominceremo ad essere completi per quanto riguarda questo primo periodo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/gm/red 16-Lug-23 20:18