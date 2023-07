Calcio: Lazio. Lotito “Scelgo io i giocatori, Sarri mi indica i ruoli”

Il presidente biancoceleste: "Immobile in Arabia? Nessuno mi ha detto niente" ROMA (ITALPRESS) – "Ho le idee chiare, a Sarri ho chiesto di indicarmi non dei nomi, ma delle posizioni da coprire, le sue esigenze tecnico-tattiche". Così, in un'intervista a 'Il Corriere dello Sport', il presidente della Lazio Claudio Lotito. "I giocatori li scelgo io – ha aggiunto il numero uno del club biancoceleste – Ora Maurizio mi chiede un vertice basso, un difensore, non necessariamente un terzino sinistro, un esterno e una mezzala. I nomi li ho tutti in testa". Lotito ammette anche di non sapere nulla sulla possibilità che capitan Immobile finisca in Arabia: "Non mi ha detto niente nessuno". In Arabia è invece andato Milinkovic-Savic: "Gli avevo offerto il rinnovo e una cifra blu. E' arrivato il suo procuratore e m'ha detto che l'Arabia garantiva 20 milioni l'anno, 18 netti già tassati. Il giocatore m'ha confessato che cercava qualcosa di nuovo. Quando mi hanno spiegato che c'erano 15 milioni per la Lazio ho risposto che 15 o zero per me era lo stesso e che gli avrei fatto fare tanti giri di campo a Formello. Quindici sono diventati venti, poi trenta, infine quaranta. Al calcio italiano non mancano i giocatori, ma i presidenti. Manca la competenza al vertice". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 16-Lug-23 12:53