Calcio: Napoli. Meluso “Terrei tutti, sorpreso e felice di essere qui”

"Meluso coincide col profilo giusto e che cercavamo" ha detto De Laurentiis. DIMARO (ITALPRESS) – "Sono qui da pochissimo e dovrò fare delle riunioni sia con la società che con il mister. Una squadra che vince lo scudetto in quel modo è una super squadra. E' evidente che terrei tutti gli uomini della rosa, ma bisogna vedere le dinamiche interne, nel calcio ci sono degli equilibri che conoscono solo i dirigenti e gli allenatori". Lo ha dichiarato il neo ds del Napoli Mauro Meluso, nel corso della presentazione ufficiale. "Sono sorpreso e felice, ma allo stesso tempo credo di essere nel posto giusto perchè l'ho meritato. Di certo non me l'aspettavo, sono in un grandissimo club, in un gruppo campione d'Italia con oneri e responsabilità enormi. Ma devo dire che il calcio è lo stesso a ogni latitudine e io ho fatto calcio a 360 gradi" ha aggiunto il dirigente partenopeo, presentato poco prima dal presidente De Laurentiis:"Meluso coincide col profilo giusto e che cercavamo. La sua scelta nasce dalla concertazione fatta insieme al capo dello scouting Micheli e l'ad Chiavelli. Mi sono ricordato di un episodio passato quando incontrai Meluso dopo un match contro lo Spezia che vinse contro di noi. Fu lì che iniziò la mia considerazione nei suoi confronti". – foto Image – (ITALPRESS). gm/red 16-Lug-23 17:25